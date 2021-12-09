Компания Motorola представила новый флагманский смартфон Moto Edge S30

Прием заказов на смартфон начнется 12 декабря, а «живые» продажи стартуют 21 декабря.

Компания Lenovo под брендом Motorola представила новый смартфон — Motorola Edge S30.

Этот аппарат получил процессор Snapdragon 888+ от компании Qualcomm и минимум 6 ГБ оперативной памяти. В максимальной конфигурации устройство оснащается 12 ГБ ОЗУ.

В новинке установлен 6,7-дюймовый дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей, частота обновления картинки на дисплее составит 144 Гц.

Также дисплей поддерживает HDR10+. Памяти в Motorola Edge S30 будет два варианта — 128 и 256 ГБ, используется тип памяти UFS 3.1.

Под «капотом» смартфона также находится аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки TurboPower мощностью 33 Вт.

На тыльной стороне в большом блоке находится тройная камера с датчиками 108 Мп, 13 Мп, и 2 Мп, фотомодуль фронтальной камеры установлен на 16 Мп.

Сканер отпечатка пальца разместили на боковой грани, также установлен NFC для бесконтактной оплаты и реализована защита от брызг по стандарту IP52.

В Китае Motorola Edge S30 на старте продаж будет доступен от 282 долларов.