Главная » Новости

Motorola опубликовала изображение грядущего смартфона Edge 50 Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Motorola анонсировала скорый дебют смартфона Motorola Edge 50 Pro. Компания поделилась информацией о дизайне устройства, но точная дата запуска пока не объявлена.

Motorola опубликовала изображение грядущего смартфона Edge 50 Pro

Ожидается, что смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 и высоким разрешением 6,7-дюймового изогнутого AMOLED-дисплея с частотой обновления 165 Гц.

Он также будет иметь тройную камеру с 50-мегапиксельным основным сенсором, оптической стабилизацией изображения и лазерной автофокусировкой.

Смартфон будет иметь аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 125 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Ожидается, что Motorola Edge 50 Pro будет представлен в черном, белом и фиолетовом цветовых вариантах, включая вариант с искусственной кожей. Дополнительная информация о смартфоне пока не доступна.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.