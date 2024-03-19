Motorola опубликовала изображение грядущего смартфона Edge 50 Pro

Motorola анонсировала скорый дебют смартфона Motorola Edge 50 Pro. Компания поделилась информацией о дизайне устройства, но точная дата запуска пока не объявлена.

Ожидается, что смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 и высоким разрешением 6,7-дюймового изогнутого AMOLED-дисплея с частотой обновления 165 Гц.

Он также будет иметь тройную камеру с 50-мегапиксельным основным сенсором, оптической стабилизацией изображения и лазерной автофокусировкой.

Смартфон будет иметь аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 125 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Ожидается, что Motorola Edge 50 Pro будет представлен в черном, белом и фиолетовом цветовых вариантах, включая вариант с искусственной кожей. Дополнительная информация о смартфоне пока не доступна.