Motorola One 5G UW Ace выпущен с mmWave 5G, Adaptive Sound

Motorola анонсировала в США новый смартфон под названием Motorola One 5G UW Ace. Телефон доступен исключительно через Verizon Wireless. Что касается характеристик, он похож на One 5G Ace , дебютировавший ранее в этом году . Тем не менее, он имеет две функции, которые отличают его от One 5G Ace.

Motorola One 5G UW Ace поддерживает сеть mmWave 5G, которая обеспечивает более быстрое подключение к сети 5G. Другой отличительной особенностью устройства является Adaptive Sound от Verizon, которая создает ощущение пространственного объемного звука независимо от подключенных динамиков, таких как наушники, вкладыши или звуковая панель. Он работает даже с разными типами приложений, включая контент с поддержкой Dolby Atmos.

One 5G UW Ace имеет 6,7-дюймовый ЖК-экран IPS с дырочками, который обеспечивает разрешение Full HD+. Он работает на My UX на базе ОС Android 11.

Для селфи у него есть фронтальная камера на 16 Мп. Камера, расположенная на задней панели телефона, включает 48-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельную макросъемку.

One 5G UW Ace предлагается по цене 299,99 долларов США, и его уже можно купить в США.

Кстати, Motorola работает над серией смартфонов Edge 20. Вчера смартфоны Edge 20 и Edge 20 Pro были замечены в китайской сертификации TENAA с полными характеристиками и изображениями. Ходят слухи, что модели Edge 20 будут анонсированы к концу июля.

Источник — Astera.