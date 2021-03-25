Новинка в некоторых регионах уже доступна для покупки и стала первой в линейке Moto G флагманской моделью.

Motorola официально представила флагманский смартфон Moto G100, который имеет процессор Snapdragon 870 и выходит на рынок в конфигурации с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

По сути новинка является перелицованной версией смартфона Motorola Edge S, представленной в Китае. Последний на китайском рынке оказался востребованным и даже самым продаваемым аппаратом компании.

Новинка Moto G100 имеет экран диагональю 6,7 дюйма. Его разрешение составляет 2520 х 1080 точек, а частота обновления – 90 Гц.

Селфи-камера имеет два датчика, где один получил разрешение 16 Мп, а второй – 8 Мп. На задней панели расположилась камера с 4 модулями, среди которых 64 Мп, 16 Мп, 2 Мп и ToF.

Сканер отпечатков пальцев расположили на боковой панели. За автономную работу устройства будет отвечать АКБ на 5 000 мАч с поддержкой 20-ватной зарядки.

Еще смартфон имеет модуль NFC и работает под управлением ОС Android 11. Среди прочего стоит отметить специальную кнопку вызова Google Assistant, а также системы Motorola Ready For, позволяющей смартфон подключать к монитору, мыши и клавиатуре. Оценили новинку в 500 евро.