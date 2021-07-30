Главная » Новости

Motorola официально представила флагманские смартфоны серии Edge 20

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 110 Опубликовано

Motorola уже давно не выпускает настоящих флагманских смартфонов, ведь компания сосредоточена на базовом и среднем уровне аппаратов.
Первым флагманом Motorola в текущем году стала модель Edge 20 Pro, которая несмотря на все характеристики уступает аппаратам из топового сегмента, но и стоить новинка будет значительно дешевле.

В основе Motorola Edge 20 Pro лежит производительный процессор Snapdragon 870, который дополнили 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Экран Edge 20 Pro создан по OLED-технологии. Его диагональ составляет 6,7-дюйма, а частота обновления 144 Гц.

Motorola официально представила флагманские смартфоны серии Edge 20
На тыльной стороне разместили тройную камеру с основным модулем на 108 Мп. В продаже Motorola Edge 20 Pro появится в ближайшее время, но когда именно не уточняется.

На рынке Motorola Edge 20 Pro будет предлагаться за 700 евро, но пока неизвестно, станет ли доступен смартфон в РФ.

Motorola Motorola Edge 20 Pro
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов