Motorola уже давно не выпускает настоящих флагманских смартфонов, ведь компания сосредоточена на базовом и среднем уровне аппаратов.

Первым флагманом Motorola в текущем году стала модель Edge 20 Pro, которая несмотря на все характеристики уступает аппаратам из топового сегмента, но и стоить новинка будет значительно дешевле.

В основе Motorola Edge 20 Pro лежит производительный процессор Snapdragon 870, который дополнили 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Экран Edge 20 Pro создан по OLED-технологии. Его диагональ составляет 6,7-дюйма, а частота обновления 144 Гц.



На тыльной стороне разместили тройную камеру с основным модулем на 108 Мп. В продаже Motorola Edge 20 Pro появится в ближайшее время, но когда именно не уточняется.

На рынке Motorola Edge 20 Pro будет предлагаться за 700 евро, но пока неизвестно, станет ли доступен смартфон в РФ.