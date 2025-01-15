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Motorola обновила смартфон Moto G 2025

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Компания Motorola анонсировала новый смартфон Moto G 2025, который будет доступен для покупки в конце этого месяца по цене 199,99 долларов.

Motorola обновила смартфон Moto G 2025

Устройство получило обновленный дизайн, новый чипсет MediaTek Dimensity 6300 и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

Moto G 2025 продолжает линейку Moto G, в которой ранее выходили модели Moto G04 и G24. Новый смартфон отличается задней панелью из веганской кожи и приподнятым корпусом камеры.

Motorola обновила смартфон Moto G 2025

На задней панели расположены три объектива, но только основной 50 Мп сенсор может использоваться для съемки. Для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная камера на 6,7-дюймовом IPS-дисплее с разрешением 720 и частотой 120 Гц.

Смартфон весит 193 грамма и предлагает пользователям 4 ГБ оперативной памяти, а также возможность выбора между накопителями на 64 или 128 ГБ. Moto G 2025 появится в продаже в США 30 января.

Motorola обновила смартфон Moto G 2025

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