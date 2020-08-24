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Motorola представила новый смартфон Moto G9 с АКБ на 5000 мАч

24.08.2020 17:44

Motorola Moto G9 была официально представлена в Индии. Доступный смартфон, вероятно, выйдет на другие мировые рынки в ближайшие недели.

Moto G9 стал еще одним прекрасным дополнением к рынку мобильных устройств стоимостью менее 200 долларов, где добиться качества и стабильности может быть немного сложнее. Являясь прямым продолжением Moto G8, выпущенного ранее в этом году, Moto G9 имеет — как и следовало ожидать, учитывая цену — скромные характеристики.

Motorola представила новый смартфон Moto G9 с АКБ на 5000 мАч

Moto G9 оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем HD + IPS с разрешением 1600 на 720 пикселей и соотношением сторон 20: 9. Внутри Moto G9 установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ расширяемой памяти microSD.

Внутри Moto G9 есть место для колоссальной батареи емкостью 5000 мАч, которую можно зарядить на скорости 20 Вт благодаря прилагаемому быстрому зарядному устройству USB-C, на этом телефоне нет порта micro USB. Среди других примечательных моментов — сканер отпечатков пальцев на задней панели, поддержка NFC и «водоотталкивающее» покрытие, что не совсем то же самое, что сертификация IP в любом случае. Скорее всего, он просто сможет выдержать несколько брызг.

Задняя камера состоит из 48-мегапиксельного основного датчика, 2-мегапиксельного датчика глубины и 2-мегапиксельного макросенсора. Спереди вырез в форме капли росы позволяет делать 8-мегапиксельные снимки.

Moto G9 поступит в продажу в Индии с 31 августа по цене около 155 долларов. Он будет доступен в двух цветах: сапфировом синем и лесном зеленом.

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