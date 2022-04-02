Motorola Moto G82 5G с Snapdragon 695 и Android 12 прошел несколько сертификатов

Ожидается , что Motorola выпустит несколько смартфонов в ближайшие недели. В преддверии этого на сайтах нескольких сертификационных агентств был обнаружен телефон, информация о котором ранее не просачивалась. Это устройство, которое будет называться Moto G82 5G, скорее всего, будет телефоном среднего класса.

Согласно MySmartPrice , предстоящий смартфон Motorola серии Moto G под названием Moto G82 5G был сертифицирован четырьмя сертификационными агентствами. В то же время он также был протестирован на Geekbench.

Согласно спискам, Motorola Moto G82 5G будет поставляться с номерами моделей XT2225 и XT2231. Будет как минимум два варианта первого, например XT2225-1 и XT2225-2. Тогда как последний пока замечен только в одном варианте — XT2231-3.

Что касается функций, сертификаты показали, что телефон поставляется с Android 12 и двухдиапазонным Wi-Fi. Кроме того, листинг Geekbench предполагает, что под капотом будет установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 695 . Чип будет работать в паре с 8 ГБ оперативной памяти.

Что касается доступности, то поскольку устройство сертифицировано TDRA, EEC и BIS, оно должно продаваться в ОАЭ, странах Евразии и Индии. Он также может быть доступен на других рынках.

При этом неизвестно, когда Motorola, принадлежащая Lenovo , официально анонсирует Moto G82 5G.