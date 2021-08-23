Motorola Moto G50 под кодовым названием Saipan появился на GeekBench

В марте этого года компания Motorola анонсировала Moto G50 5G под кодовым названием Ibiza. Прямо сейчас, как сообщается, в разработке находится еще один смартфон, получивший название Moto G50 (5G) под кодовым названием Saipan. Смартфон был замечен в базе данных бенчмаркинга GeekBench.

Ранее на прошлой неделе просочились рендеры готовящейся к выпуску G50 (5G) под кодовым названием Saipan, раскрывающие весь дизайн. Внешний вид GeekBench дает нам представление о некоторых ключевых характеристиках. Согласно GeekBench, Moto G50 5G (Saipan) будет работать на ОС Android 11 и будет иметь 4 ГБ оперативной памяти. Мы ожидаем, что будут доступны и другие варианты оперативной памяти. G50 (5G) будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 700.

Хотя детали GeekBench обычно скудны, более ранние слухи подсказывают, что G50 5G (Saipan) будет иметь 6,5-дюймовый дисплей HD + и будет иметь возможность хранения 64 ГБ. Устройство будет оснащено 48-мегапиксельной тройной камерой сзади, а также 13-мегапиксельной селфи-камерой, расположенной под водяной выемкой. Телефон также будет иметь поддержку NFC и аудиоразъем 3,5 мм.

Кроме того, бразильский листинг Anatel также показывает, что G50 5G (Saipan) будет иметь под капотом приличную батарею емкостью 4700 мАч. Телефон также будет иметь боковой сканер отпечатков пальцев и заряжаться через порт USB-C.

Источник — Astera.