Motorola Moto G Play 2024 представлен на качественных фоторендерах

В начале этого месяца появилось множество утечек рендеров смартфонов Motorola. Теперь в утечках рендеров появилось еще одно устройство серии Moto G, раскрывающее его дизайн со всех сторон. Речь идет о смартфоне Motorola Moto G Play (2024), который ожидается как преемник Moto G Play (2023) прошлого года.

Motorola Moto G Play (2024) имеет знакомый внешний вид, плоскую рамку с кнопками включения и регулировки громкости, расположенными справа.

Первая из них, кажется, также выполняет функцию сканера отпечатков пальцев. Задняя панель имеет поднимающийся прямоугольный островок, похожий на смартфоны серий OPPO Find X6 и Reno 8.

В модуле находится один основной сенсор на 50 МП, сопровождаемый светодиодной вспышкой. Тем временем, у предшественника смартфона была камера на 16 МП + 2 МП + 2 МП.

На передней панели Motorola Moto G Play (2024) есть вырез для камеры в центре экрана. Экран окружен достаточно широкими рамками и более толстым нижним подбородком, что типично для бюджетных телефонов. По данным отчета, смартфон будет иметь 6,5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением FHD+ вместо HD+.

Motorola Moto G Play (2024) представлен в синем цвете Sapphire Blue. В нижней части устройства находится порт USB-C и громкоговоритель, а разъем 3,5 мм будет расположен сверху.

Motorola Moto G Play (2024) представляет собой бюджетный смартфон. Ожидается, что его цена составит $169, а официальная презентация состоится в следующем месяце.

Источник: smartmania.cz.