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Motorola готовит выпуск складного Razr 60 Ultra и новых моделей смартфонов

Автор На чтение 2 мин Просмотров 2 Опубликовано

Motorola подтвердила, что в конце этого года на рынок выйдет новый складной смартфон Razr 60 Ultra. В дополнение к этому, компания также разрабатывает преемников моделей Moto G85 и Edge 50 Pro, а также другие устройства.

Недавно появившиеся фотографии Razr 60 Ultra подтверждают, что Motorola активно работает над новым поколением своих смартфонов.

Сертификации от Евразийской экономической комиссии и Управления по регулированию телекоммуникаций подтвердили, что Motorola запросила разрешение на продажу модели XT2551-6, известной как Razr 60 Ultra. В Северной Америке этот смартфон может выйти под названием Razr Ultra 2025.

Также EEC сообщает о новых моделях, которые могут стать нескладными смартфонами: XT2503-4, XT2505-1, XT2507-1 и XT2527-2.

Хотя точные названия этих устройств пока не раскрыты, можно предположить, что они будут связаны с уже существующими моделями. Например, Moto G85 имеет номер XT2427-1, а Edge 50 5G и Edge 50 Pro — XT2407-1 и XT2403-4 соответственно.

Таким образом, в этом году ожидается запуск следующих моделей от Motorola:

  • Motorola Edge 60 Pro — XT2503-4
  • Motorola Edge (2025) — XT2505-1
  • Motorola Edge 60 5G — XT2507-1
  • Motorola Moto G86 — XT2527-2
  • Motorola Razr 60 Ultra — XT2551-6

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