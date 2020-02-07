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Motorola готовит новый топовый смартфон на Snapdragon 865

07.02.2020 13:30

Motorola в этом году все-таки выпустит настоящий флагман, который получит процессор Snapdragon 865.

Инсайдер в Сети опубликовал фотографию смартфона, который называется Motorola One 2020, (пока неизвестно это рабочее название аппарата или уже коммерческое).

Сообщается, что в устройстве будет не только самый мощный мобильный процессор, но также экран-водопад. Оперативной памяти в зависимости от версии предложат от 8 до 12 ГБ.

Диагональ экрана составляет 6,67 дюйма, а его разрешение Full HD+, тогда как частота обновления — 90 Гц.

В левом верхнем углу дисплея выполнено отверстие для фронтальной камеры. Про основную камеру аппарата пока ничего не сообщается, но зато известны данные про батарею.

В Motorola One 2020 установят аккумулятор на 5169 мАч. Будет еще реализована поддержка быстрой зарядки, но какой именно пока не сообщается.

Помимо этого, американский бренд выпустит смартфон с Snapdragon 765G, в котором установят, как минимум 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

В этом аппарате будет 48 Мп основная камера и аккумулятор на 4660 мАч. Экран в смартфоне будет такой же, как и в Motorola One 2020.

Предположительно, более доступная модель будет называться Racer.

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