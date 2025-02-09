Motorola готовит новый складной смартфон Razr Ultra 2025

Компания Motorola, похоже, готовится к выпуску своего нового складного смартфона, который будет называться Motorola Razr Ultra 2025.

Устройство уже появилось на нескольких сертификационных сайтах, а его характеристики стали известны благодаря списку Geekbench.

Интересно, что Motorola изменила привычную схему названий. Новый смартфон на глобальном рынке выйдет под названием Razr Ultra, тогда как в Северной Америке он будет называться Razr+ 2025. Это отклонение от предыдущих моделей, которые имели более предсказуемые названия.

Согласно данным Geekbench, Razr Ultra 2025 будет оснащён флагманским процессором Snapdragon 8 Elite, что является значительным обновлением по сравнению с предыдущими моделями.

Устройство будет иметь 12 ГБ оперативной памяти и, скорее всего, работать на Android 15. В тестах производительности смартфон показал 2782 балла в одноядерных и 8457 баллов в многоядерных тестах.

Хотя подробностей о смартфоне пока немного, изменения в названии и обновления в аппаратном обеспечении предполагают, что Motorola готовит интересные новшества для своего нового флагмана.