Motorola Edge Plus получит поддержку перьевого управления

Motorola готовит новый смартфон, который получит модное решение, реализованное в дисплее и стилус.

Про аппарат информации пока практически нет, но авторитетный инсайдер Эван Блэсс в сети опубликовал изображение будущего устройства, а также написал, как смартфон будет назваться.

Аппарат в продажу поступит под названием Motorola Edge Plus, и как видно на рендере, в экране смартфона в верхнем левом углу будет отверстие под фронтальную камеру.

Рядом со смартфоном расположен комплектный стилус, который внешне ничем не отличается от других подобных аксессуаров.

Технические характеристики аппарата пока не раскрываются, также неизвестно, когда он будет представлен.