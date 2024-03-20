Motorola Edge 50 Pro получит 12 ГБ оперативной памяти и Android 14

Motorola подтвердила некоторые детали о предстоящей модели Edge 50 Pro, которая скоро будет выпущена в Индии.

Смартфон уже был замечен в Geekbench, ранее были раскрыты данные процессора будущего аппарата, теперь стало известно, сколько в смартфоне будет оперативной памяти.

Благодаря Geekbench подтверждено, что Motorola Edge 50 Pro будет оснащен процессором Snapdragon 7 Gen 3. Согласно данным Geekbench, этот чипсет состоит из четырех ядер с тактовой частотой 1,8 ГГц, трех ядер с тактовой частотой 2,4 ГГц и одного основного ядра с тактовой частотой 2,63 ГГц. Устройство получит 12 ГБ оперативной памяти, но можно ожидать и другие варианты конфигурации. Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 14.

В результатах тестов Geekbench в одноядерном и многоядерном тесте, Motorola Edge 50 Pro набрала соответственно 1 097 и 3 114 баллов. Платформа бенчмарка не раскрывает других деталей об устройстве.

Недавно стало известно, что Edge 50 Pro будет иметь изогнутый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2 000 нит. Также у смартфона будет тройная задняя камера, с основным сенсором на 50 МП. О ценах на Motorola Edge 50 Pro пока ничего не сообщается.

Источник: gizmochina