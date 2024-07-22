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Motorola Edge 50 Neo станет новым самым компактным смартфоном бренда

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Motorola представит новый смартфон под названием Motorola Edge 50 Neo, который обещает стать компактным устройством в линейке компании. Инсайдер раскрыл подробности о новинке, которая будет иметь 6,4-дюймовый экран с симметричными рамками.

Motorola Edge 50 Neo станет новым самым компактным смартфоном бренда

По данным источника, Motorola Edge 50 Neo будет оснащен 6,4-дюймовым pOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц (у Edge 40 Neo — 6,55 дюйма).

В качестве процессора предположительно будет использован MediaTek Dimensity 7300, а камера смартфона может включать три модуля: основной с разрешением 50 Мп и два вспомогательных с разрешением 13 и 10 Мп. Разрешение фронтальной камеры должно составлять 32 Мп.

Motorola Edge 50 Neo станет новым самым компактным смартфоном бренда

Внутри устройства ожидается аккумулятор емкостью 4310 мАч и 256 ГБ встроенной памяти.

Устройство также должно работать на операционной системе Android 14, иметь защиту корпуса по стандарту IP68 и иметь размеры 154,1 x 71,2 x 8,1 мм при весе около 171 грамма. На утечках изображений видно, что один из вариантов цвета смартфона может быть похож на оттенок Pantone Poinciana.

 

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