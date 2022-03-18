Motorola Edge 30 замечен на Geekbench с процессором Snapdragon 778G Plus

Motorola Edge 30 появился в Geekbench, указав на скорый запуск и впервые раскрыв некоторые его характеристики.

Телефон набрал 821 балл в одноядерном и 2353 балла в многоядерном тесте, что довольно прилично для его чипа Snapdragon 778G Plus верхнего среднего уровня (через MySmartPrice ). Процессор содержит 1 ядро ​​​​Prime с частотой 2,52 ГГц, 3 ядра Gold с частотой 2,4 ГГц и 4 энергоэффективных ядра с частотой 1,8 ГГц, а для графики ему помогает Adreno 642L.

Устройство в списке имеет 8 ГБ ОЗУ, но, возможно, будет продаваться с большим количеством вариантов ОЗУ. Помимо этого, на веб-сайте мало упоминается об устройстве, хотя очень скоро мы должны увидеть больше информации в виде утечек и официальных тизеров по мере приближения даты запуска.

Motorola Edge 30 уже был замечен на нескольких веб-сайтах сертификации, таких как TRDA, EEC и Wi-Fi Alliance, поэтому, возможно, вскоре Motorola объявит дату своего выпуска.

Устройство придет на смену Motorola Edge 20, выпущенному в августе прошлого года, и было бы неправильно использовать старую модель в качестве индикатора характеристик, которые можно ожидать от новой модели.

Motorola Edge 20 был оснащен чипом Snapdragon 778G и имел 6,7-дюймовый OLED-дисплей с невероятно высокой частотой обновления 144 Гц . Для фотосъемки он получил 108-мегапиксельную + 8-мегапиксельную + 2-мегапиксельную заднюю камеру, а передняя камера представляет собой датчик на 32 мегапикселя. Аккумулятор емкостью 4000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт.