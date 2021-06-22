Motorola Edge 20 Lite, G60S и G50 5G, по слухам, находятся в разработке

Недавние отчеты показали, что Berlin, Berlin NA, Pstar и Kyoto являются кодовыми названиями грядущих телефонов Motorola. Недавняя утечка информации от TechnikNews показала, что эти телефоны принадлежат к линейке Motorola Edge следующего поколения. Последняя утечка надежного информатора показывает, что телефон Kyoto выйдет на рынок под названием Motorola Edge 20 Lite.

В предыдущих отчетах утверждалось, что кодовое имя Kyoto принадлежит самой доступной модели предстоящей серии Edge, тогда как Berlin и Pstar являются кодовыми именами других более мощных телефонов в линейке. Ожидается, что в берлинском телефоне, который, как говорят, будет ориентирован на Европу, будет чип Snapdragon 778G. Считается, что североамериканский вариант телефона имеет кодовое название Berlin NA.

Модель Pstar, скорее всего, будет оснащена чипом Snapdragon 865 или Snapdragon 870. Теперь, когда Бласс сообщил, что телефон Kyoto дебютирует как Motorola Edge 20 Lite, вполне вероятно, что телефоны Berlin и Pstar могут выйти за рамки как Motorola Edge 20 и Edge 20+. Желательно дождаться дальнейших отчетов, чтобы узнать окончательные названия продуктов для телефонов Berlin и Pstar.

Предполагается, что Edge 20 Lite будет оснащен 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Ожидается, что его задняя часть будет содержать 108-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный датчик глубины. Остальные детали телефона остаются в секрете.

Источник также сообщил, что грядущие телефоны Motorola под кодовыми названиями Lisbon и Saipan выйдут на рынок как Moto G60S и Moto G50 5G. В настоящее время нет информации о характеристиках этих смартфонов.

Источник — Astera.