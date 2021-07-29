Главная » Новости

Motorola Edge 20 Lite, Edge 20 Pro, Edge 20 замечены на свежих рендерах

На чтение 2 мин Просмотров 125 Опубликовано

Ожидается, что Motorola Edge 20 и Edge 20 Pro станут официальными 5 августа в Китае. Два других телефона серии Edge 20, названные Edge 20 Lite и Edge 20 Fusion, также должны дебютировать в следующем месяце. Известный типстер недавно поделился просочившимися пресс-рендерами Edge 20 Pro, теперь он вернулся со свежими рендерами линейки Edge 20.

Motorola Edge 20 Lite, Edge 20 Pro, Edge 20 замечены на свежих рендерах

Ожидается, что Edge 20 Lite будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем FHD + 90 Гц, 32-мегапиксельной фронтальной камерой, 108-мегапиксельной (основной) + 8-мегапиксельной (сверхширокой) + 2-мегапиксельной (глубиной) камерой с тремя камерами. Он будет оснащен чипом Dimensity 720 , 8 ГБ оперативной памяти и батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 30 Вт. Он может предложить встроенное хранилище объемом 128 ГБ.

Edge 20 для мировых рынков будет иметь 6,67-дюймовый OLED-дисплей FHD + 144 Гц, 32-мегапиксельную переднюю камеру, 108-мегапиксельный (основной) + 16-мегапиксельный (сверхширокий) + 8-мегапиксельный (глубинный) блок с тремя камерами, Snapdragon. Микросхема 778G , 6 ГБ / 8 ГБ оперативной памяти, 128/256 ГБ памяти и аккумулятор на 4000 мАч. Модель для Северной Америки будет иметь 6,78-дюймовый FHD OLED-дисплей с частотой 120 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч и тройную камеру на 108 мегапикселей (основная) + 8 мегапикселей (сверхширокая) + 2 мегапикселя (глубина). Остальные его характеристики будут идентичны его глобальной версии.

Edge 20 Pro будет поставляться с 6,67-дюймовым дисплеем FHD + OLED 144 Гц, 32-мегапиксельной селфи-камерой, 108-мегапиксельной (основной) + 16-мегапиксельной (сверхширокой) + 8-мегапиксельной (глубиной) камерой с тремя камерами, Snapdragon 870, до 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ памяти и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт.

Источник — Astera.

@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов