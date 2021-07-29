Motorola Edge 20 Lite, Edge 20 Pro, Edge 20 замечены на свежих рендерах

Ожидается, что Motorola Edge 20 и Edge 20 Pro станут официальными 5 августа в Китае. Два других телефона серии Edge 20, названные Edge 20 Lite и Edge 20 Fusion, также должны дебютировать в следующем месяце. Известный типстер недавно поделился просочившимися пресс-рендерами Edge 20 Pro, теперь он вернулся со свежими рендерами линейки Edge 20.

Ожидается, что Edge 20 Lite будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем FHD + 90 Гц, 32-мегапиксельной фронтальной камерой, 108-мегапиксельной (основной) + 8-мегапиксельной (сверхширокой) + 2-мегапиксельной (глубиной) камерой с тремя камерами. Он будет оснащен чипом Dimensity 720 , 8 ГБ оперативной памяти и батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 30 Вт. Он может предложить встроенное хранилище объемом 128 ГБ.

Edge 20 для мировых рынков будет иметь 6,67-дюймовый OLED-дисплей FHD + 144 Гц, 32-мегапиксельную переднюю камеру, 108-мегапиксельный (основной) + 16-мегапиксельный (сверхширокий) + 8-мегапиксельный (глубинный) блок с тремя камерами, Snapdragon. Микросхема 778G , 6 ГБ / 8 ГБ оперативной памяти, 128/256 ГБ памяти и аккумулятор на 4000 мАч. Модель для Северной Америки будет иметь 6,78-дюймовый FHD OLED-дисплей с частотой 120 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч и тройную камеру на 108 мегапикселей (основная) + 8 мегапикселей (сверхширокая) + 2 мегапикселя (глубина). Остальные его характеристики будут идентичны его глобальной версии.

Edge 20 Pro будет поставляться с 6,67-дюймовым дисплеем FHD + OLED 144 Гц, 32-мегапиксельной селфи-камерой, 108-мегапиксельной (основной) + 16-мегапиксельной (сверхширокой) + 8-мегапиксельной (глубиной) камерой с тремя камерами, Snapdragon 870, до 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ памяти и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт.

Источник — Astera.