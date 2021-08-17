Motorola Edge 20 и Edge 20 Fusion с камерой 108MP запущены в Индии

Серия Motorola Edge 20 только что была запущена в Индии. Серия включает в себя базовый Edge 20 и Edge 20 Fusion, оба устройства оснащены 108-мегапиксельной камерой, и были запущены на Flipkart.

Motorola Edge 20 оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем FHD + с отличной камерой для селфи и высокой частотой обновления 144 Гц. Он также поддерживает 10-битный цвет, цветовую гамму DCI P3 и HDR10 +. Под капотом устройства находится чип Qualcomm Snapdragon 778 в паре с графическим процессором Adreno 642L, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Устройство работает под управлением ОС Android 11 из коробки и имеет боковой сканер отпечатков пальцев. Он питается от аккумулятора емкостью 4000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 33 Вт.

Edge 20 оснащен тройным модулем камеры на задней панели с 108-мегапиксельной основной камерой, а также 16-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и телеобъективом, который предлагает до 3-кратного оптического увеличения и до 30-кратного цифрового увеличения. На передней панели селфи-шутер представляет собой 32-мегапиксельную камеру, в то время как устройство также поддерживает обычные функции подключения, такие как 5G, 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi, MIMO, Bluetooth 5.2, GPS и другие.

Наряду с Edge 20, Edge 20 Fusion также был запущен в Индии. По сути, это ребрендинг Edge 20 Lite, который ранее был запущен во всем мире, но имеет более надежную SoC MediaTek Dimensity 800U. Как и Edge 20, он также оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем FHD + с одной дырочкой для селфи-камеры на передней панели. Хотя он предлагает только частоту обновления 90 Гц вместе с HDR10 +, 10-битным цветом и цветовым охватом DCI P3.

Кроме того, устройство также предлагает до 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Однако он питается от более крупного аккумуляторного блока емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 30 Вт. На задней панели он оснащен тройной камерой, аналогичной Edge 20, с основной камерой на 108 мегапикселей, сверхширокоугольным объективом на 8 мегапикселей и датчиком глубины на 2 мегапикселя. На передней панели находится 32-мегапиксельная камера для селфи.

Источник — Astera.