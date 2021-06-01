Бюджетный смартфон со стилусом Moto G Stylus 5G показался на изображениях

Moto G Stylus появился на рынке в начале этого года, предлагая Galaxy Note как бюджетное средство. Если вы возлагали надежды на 5G-совместимое устройство, новая утечка намекает, что вам не придется долго этого ждать.

Нильс Аренсмайер, который передал в сеть LTE-версию этого телефона до его официального анонса, написал в Твиттере просочившиеся рендеры эксклюзивной для США версии Moto G Stylus 5G. Помимо обновленной сети, эта новая модель имеет 256 ГБ памяти и новый модуль камеры с четырьмя объективами. Помимо этих изменений, это выглядит очень похоже на модель LTE, которая, несмотря на некоторые проблемы как с дисплеем, так и с общей производительностью, является достойным вариантом для тех, кто хочет стилус, не платя за Galaxy Note20.

Motorola обновила всю серию G в январе, но ни один из ее телефонов не поддерживает 5G. Версия Moto G Stylus с поддержкой 5G может помочь снизить ценовой барьер для всех, кто хочет сделать свою покупку перспективной.

Пока нет информации о том, когда Moto G Stylus 5G может быть установлен для выпуска или будет ли он запущен с привязкой к определенному оператору.

Источник — Astera.