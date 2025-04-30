Motorola анонсировала Edge 60 Pro с батареей 6000 мАч и камерой с зумом

Motorola представила новый смартфон среднего класса — Edge 60 Pro, который отличается массивной батареей на 6000 мАч, прочным корпусом военного класса и тройной камерой с поддержкой оптического зума. Устройство оснащено 6,7-дюймовым изогнутым дисплеем pOLED с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, а также мощным процессором MediaTek Dimensity 8350 Extreme.

Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку на 15 Вт. Для фотосъемки предусмотрены три камеры: основная 50 МП с OIS, сверхширокоугольная 50 МП и телефото-камера с 10 МП и 3-кратным оптическим зумом. Спереди расположена 50-мегапиксельная камера для селфи.

Motorola Edge 60 Pro работает на Android 15 и обещает три года обновлений операционной системы. В числе других характеристик — защита от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, стереодинамики с Dolby Atmos и прочность военного класса.