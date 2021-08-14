Moto Razr начинает получать обновление Android 11

Оригинальный Moto Razr, выпущенный еще в 2019 году, наконец-то начал получать обновление Android 11.

С сегодняшнего дня Razr, продаваемый через Verizon, будет получать Android 11 через OTA-обновление. Первоначально смартфон был запущен с Android 9 (Pie), и приятно видеть, что Android 11 попадает в Razr, хотя уже довольно поздно.

Обновление распространяется на модели, продаваемые Verizon со сборкой RPV31.Q2-62-7-10. Обновление Android 11 содержит множество новых функций, включая разговоры и пузыри чата, новые элементы управления мультимедиа, одноразовые разрешения и другие функции. Последнее обновление также содержит июльское исправление безопасности для Android.

Обновление в настоящее время развертывается поэтапно, поэтому может пройти некоторое время, прежде чем вы получите обновление Android 11. Вы получите уведомление, как только обновление появится на вашем смартфоне. Однако вы также можете проверить наличие обновлений вручную Настройки> О телефоне> Обновление системы.

Недавно несколько смартфонов Moto получили обновление Android 11, начиная с января, в том числе Moto G Pro, Moto G8 и Moto G8 Power. В марте Edge + (Verizon) также получил обновление Android 11 от этих смартфонов Moto.

Источник — Astera.