Moto G22 с 50-Мп камерой и MediaTek Helio G37 показали на новых рендерах

Раскрыты характеристики и изображения смартфона Moto G22, который на рынке будет позиционироваться как аппарата среднего уровня.

Будущая новинка получит 6,53-дюймовый OLED-экран с частотой 90 Гц и разрешением 1600х720 пикселей.

В основе смартфона будет лежать процессор MediaTek Helio G37 с четырьмя ядрами, работающими на частоте 1,8 ГГц и четырьмя ядрами 2,3 ГГц.

В качестве графического ускорителя выступит ядро PowerVR GE8320. Процессор дополнят 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Аккумулятор установят на 5000 мАч.

Инсайдер сообщает, что в смартфоне на лицевой стороне установят камеру на 16 Мп с диафрагмой F/2,0, на задней панели будет четверная камера с фотодатчиками 50, 8, 2 и 2 Мп.

О ценах и дате презентации Moto G22 пока ничего не сообщается.