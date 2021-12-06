Moto Edge X30 может стать первым флагманом на Android 12

Motorola раскрыла ключевые детали дисплея, чипсета, камер и аккумулятора флагмана Moto Edge X30, запуск которого намечен на 9 декабря в Китае . Перед запуском Edge X30 появился на сайте тестирования Geekbench с некоторыми из его ключевых характеристик.

Недавние отчеты показали, что номер модели XT2201-2 принадлежит грядущему смартфону Moto Edge X30. Этот номер модели был замечен на китайских сайтах сертификации, таких как 3C и TENAA в последние недели. Теперь он появился на сайте тестирования Geekbench с некоторыми ключевыми характеристиками.

Ожидается, что Moto Edge X30 станет первым в мире телефоном на базе SoC Snapdragon 8 Gen 1 . Телефон с чипом SD8G1 набрал 6348 баллов в одноядерном тесте и 13144 балла в многоядерном тесте Geekbench 4.

В то время как ожидается, что смартфон поступит в Китай с 16 ГБ ОЗУ, его версия с 12 ГБ ОЗУ появилась сегодня на Geekbench. В листинге также указано, что устройство работает на последней версии ОС Android 12. Похоже, что Edge X30 может дебютировать как флагманский телефон в мире с предустановленной ОС Android 12.

Motorola подтвердила, что OLED-панель Edge X30 поддерживает частоту обновления 144 Гц, HDR10 + и 10-битные цвета. Похоже, он оснащен 6,67-дюймовым дисплеем FHD +. Он будет поставляться с аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 68 Вт.

Для селфи Moto Edge X30 будет оснащен 60-мегапиксельной фронтальной камерой. Его модуль задней камеры, как ожидается, будет состоять из пары 50-мегапиксельных двойных камер и 2-мегапиксельной макро-камеры. В Китае устройство может поставляться со встроенной памятью объемом до 512 ГБ. Компания проведет первую продажу Edge X30 15 декабря.