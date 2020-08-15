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Moto E7 Plus получит камеру на 48 Мп с системой ночного видения

15.08.2020 19:22

В Сети появились характеристики преемника Moto E6 Plus, который будет представлен через месяц-два.
Как выяснилось, Moto E7 Plus окажется более интересным в сравнении с предшественником в плане характеристик.

Так, аппарату приписывают процессор Snapdragon 460, тогда как у предыдущей модели был установлен процессор MediaTek Helio P22.

Увеличился и объем оперативной памяти, который теперь составляет 4 ГБ. Встроенной памяти предложат 64 ГБ, а аккумулятор будет иметь емкость 5 000 мАч.

Еще у новинки появится увеличенной диагонали экран, а работать она будет под управлением ОС Android 10. Основная камера получит на 48 и 13 Мп. Другие подробности о смартфоне пока не раскрываются.

Moto E7 Plus получит камеру на 48 Мп с системой ночного видения Moto E7 Plus получит камеру на 48 Мп с системой ночного видения Moto E7 Plus получит камеру на 48 Мп с системой ночного видения

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