Moto E40 с чипом Unisoc и 4 ГБ оперативной памяти обнаружен на Geekbench

В связи с выпуском Moto E20 Motorola готовит еще две модели, которые должны появиться в ближайшее время. Две модели в линейке последующих выпусков — это Moto E30 и E40. Тем не менее, Motorola Moto E40 только что был замечен на Geekbench, и некоторые подробности об этом устройстве также доступны. Это следует за появлением Moto E30 на Geekbench несколько дней назад.

Список Geekbench следует за более ранним появлением Moto E40 на NBTC, FCC и TUV. Эти важные сертификаты указывают только на то, что мы очень близки к запуску смартфона Moto E40. Согласно информации о подбиблиотеке Geekbench, Moto E40 оснащен восьмиъядерным процессором Unisoc с тактовой частотой 1,8 ГГц и будет предлагать 4 ГБ оперативной памяти, а смартфон будет работать на операционной системе Android 11.

Что касается фактической производительности Geekbench, телефон набрал 352 и 1352 балла соответственно в одноядерных и многоядерных тестах. Moto E40 будет поставляться с аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт.

Есть еще несколько аспектов спецификаций Moto E40, которые все еще отсутствуют, хотя мы знаем, что Moto E40 будет иметь 64 ГБ встроенной памяти, хотя ходят слухи о варианте с 3 ГБ оперативной памяти. Траектория сертификации и тестов производительности на Geekbench, хотя и не окончательная, может указывать на скорый запуск смартфонов Motorola Moto E30 и E40. Мы продолжим ставить эти два устройства в поле зрения для любых новых разработок, касающихся их запуска.