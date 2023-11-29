«Москвич» показал «Москвич-кофеварка» и «Москвич-холодильник»

Пресс-служба отечественного предприятия «Москвич» опубликовала фотографии своих фирменных устройств — кофеварки и холодильника. Эти изделия привлекают внимание своим особым дизайном, который напоминает автомобили этой марки.

Пока подробной информации о цене и характеристиках этих устройств не предоставлено. Однако Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», подтвердил, что «Москвич-кофеварка» и «Москвич-холодильник» действительно существуют.

Для получения дополнительной информации о ценах и характеристиках этих устройств следует следить за объявлениями пресс-службы завода «Москвич» или обратиться к ним напрямую. Также можно ожидать дальнейших новостей и обновлений относительно этих интересных новых продуктов.