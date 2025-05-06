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Москве грозит отключение мобильного интернета на время праздников 7 и 9 мая

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В Москве 7 мая с 08:00 до 12:30 и 9 мая с 08:00 до 14:00 планируется отключение мобильного интернета. Отмечается, что указанные интервалы могут быть скорректированы.

В период отключения в столице будет доступна только голосовая связь в 3G-диапазоне. Это сделает невозможным работу мобильных приложений, включая сервисы по вызову такси. Вызов автомобиля будет возможен только через традиционные диспетчерские службы, так как агрегаторы не смогут передавать заказы водителям.

Меры связаны с обеспечением безопасности в ходе праздничных мероприятий, посвящённых 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В частности, ожидается прибытие многочисленных иностранных делегаций, включая глав государств, что потребует усиленных мер безопасности.

Ранее в Госдуме подчеркнули, что средства связи являются не только элементом гражданской инфраструктуры, но и инструментом боевого управления. Депутат Немкин заявил, что отключение мобильного интернета направлено на предотвращение возможных угроз. В качестве примера он привёл практику отключений в Крыму во время атак ВСУ, отметив их эффективность.

О возможности перебоев со связью ранее предупредили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, подчеркнув, что такие меры принимаются в рамках обеспечения безопасности граждан и гостей города во время массовых мероприятий.

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