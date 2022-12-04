Москва будет привлекать инвесторов для выпуска батарей для электротранспорта

В российской столице до 2024 года откроют новое крупное предприятие, о чем сообщили в правительстве Москвы.

Новый завод будет построен за счет контрактов между московской администрацией и инвесторами. Его откроют на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», и на нем будут производить аккумуляторные батарей для электромобилей.

«Два новых производства в рамках офсетных контрактов появятся до 2024 года и могут разместить на территории особой экономической зоны столицы. Одно предприятие займется изготовлением аккумуляторных батарей для электротранспорта, инвестор вложит в проект не менее трех миллиардов рублей. Другое производство будет выпускать расходные материалы для городской службы крови», — заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Стоит отметить, что в России в 2022 году наладили производство электрокаров, и в следующем году оно будет наращиваться, главное, чтобы за популярностью «зеленых» автомобилей успевала развиваться инфраструктура.