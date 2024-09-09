Московские врачи применили нейросеть для выявления смещения позвонков

В Москве запустили новый сервис на основе искусственного интеллекта для выявления смещения позвонков на рентгенограммах. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Смещение позвонков может вызывать боли в спине и снижать качество жизни. Новый ИИ-сервис помогает врачам быстрее и точнее диагностировать эту проблему, автоматически измеряя смещения на рентгеновских снимках. Это позволяет быстрее начать лечение и снижает вероятность ошибок.

Сейчас врачам в Москве доступны более 50 ИИ-сервисов для диагностики 38 различных заболеваний. Благодаря этим технологиям специалисты могут сосредоточиться на более сложных случаях, что улучшает качество медицинской помощи.

Также главный рентгенолог Москвы, Юрий Васильев, отметил, что сервисы проходят тестирование перед использованием в реальной практике.

Ведется постоянный мониторинг их работы, чтобы улучшать точность диагностики. На данный момент с помощью ИИ было обработано более 12 миллионов исследований.