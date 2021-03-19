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Мощный смартфон Realme GT Neo на базе Dimensity 1200 дебютирует 31 марта

19.03.2021 03:37

Выход нового смартфона подтвердил вице-президент Realme Сюй Ци, который заявил, что 31 марта состоится презентация Realme GT Neo.

Этот аппарат станет младшей версией флагманского Realme GT 5G, который создан на базе мощного процессора Snapdragon 888. В основе будущего устройства ляжет платформа MediaTek Dimensity 1200.

Realme GT Neo уже зарегистрирован в TENAA, причем в базе регулятора он проходит под номером RMX3116.

На сайте TENAA указано, что устройства связи RMX3116 оснащено 6,55-дюймовым изогнутым экраном и аккумулятором на 4400 мАч.

Работает смартфон под управлением операционной системы Android 11. На тыльной стороне Realme GT Neo будет установлена тройная камера. Другие данные про гаджет пока не раскрываются.

Мощный смартфон Realme GT Neo на базе Dimensity 1200 дебютирует 31 марта

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