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Мощный складной смартфон Oppo Find N3 Flip скоро прибудет в Россию

Автор На чтение 1 мин Просмотров 71 Опубликовано

Oppo представила свой новый флагманский складной смартфон — Find N3. Это первое горизонтально складывающееся устройство бренда, которое будет доступно не только в Китае. Главной особенностью этого смартфона является его камера, разработанная совместно с Hasselblad. Она включает в себя 48-мегапиксельный основной датчик, 48-мегапиксельный ультраширокоугольный датчик и 64-мегапиксельный телеобъектив.

Find N3 оснащен внешним 6,31-дюймовым AMOLED-дисплеем и внутренним 7,82-дюймовым экраном. Устройство работает на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 2 и имеет 16 ГБ оперативной памяти, а также 512 ГБ внутреннего хранилища.

Аккумулятор ёмкостью 4805 мАч поддерживает зарядку SuperVOOC мощностью 67 Вт. Кроме того, смартфон будет доступен в четырех цветах: черном, зеленом, красном и золотом. Цена устройства составляет €1650. Предзаказы на Find N3 начнутся уже завтра.

Oppo Oppo Find N3 Flip
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