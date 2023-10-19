Мощный складной смартфон Oppo Find N3 Flip скоро прибудет в Россию

Oppo представила свой новый флагманский складной смартфон — Find N3. Это первое горизонтально складывающееся устройство бренда, которое будет доступно не только в Китае. Главной особенностью этого смартфона является его камера, разработанная совместно с Hasselblad. Она включает в себя 48-мегапиксельный основной датчик, 48-мегапиксельный ультраширокоугольный датчик и 64-мегапиксельный телеобъектив.

Find N3 оснащен внешним 6,31-дюймовым AMOLED-дисплеем и внутренним 7,82-дюймовым экраном. Устройство работает на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 2 и имеет 16 ГБ оперативной памяти, а также 512 ГБ внутреннего хранилища.

Аккумулятор ёмкостью 4805 мАч поддерживает зарядку SuperVOOC мощностью 67 Вт. Кроме того, смартфон будет доступен в четырех цветах: черном, зеленом, красном и золотом. Цена устройства составляет €1650. Предзаказы на Find N3 начнутся уже завтра.