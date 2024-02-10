Главная » Новости

Мошенники запустили новую схему обмана через мобильные банки в РФ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

В последнее время злоумышленники начали применять новый способ мошенничества, о котором рассказал Александр Вураско, руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз группы компаний «Солар».

По словам Вураско, мошенники представляются сотрудниками российских банков и сразу начинают создавать панику, связанную с блокировкой счетов для обеспечения безопасности. Они утверждают, что пользователь не установил обновление для приложения кредитной организации, что приводит к потере цифровой безопасности счета.

Затем мошенники уговаривают клиента установить на свой смартфон программное обеспечение для удаленного администрирования устройства. При помощи этого ПО злоумышленники, выдавая себя за клиента, осуществляют различные финансовые операции.

Чтобы не стать жертвой мошенников и избежать негативных последствий, Вураско рекомендует не доверять никому, кто звонит от имени банка, и в случае возникновения вопросов или подозрений обращаться напрямую в организацию.

Важно не устанавливать никакие приложения, особенно от неизвестных и навязываемых. Рекомендуется также установить антивирусное программное обеспечение.

И самое главное, ни при каких обстоятельствах не следует сообщать по телефону свои логины, пароли или коды из СМС.

Источник: ferra

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.