Мошенники запустили новую схему обмана через мобильные банки в РФ

В последнее время злоумышленники начали применять новый способ мошенничества, о котором рассказал Александр Вураско, руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз группы компаний «Солар».

По словам Вураско, мошенники представляются сотрудниками российских банков и сразу начинают создавать панику, связанную с блокировкой счетов для обеспечения безопасности. Они утверждают, что пользователь не установил обновление для приложения кредитной организации, что приводит к потере цифровой безопасности счета.

Затем мошенники уговаривают клиента установить на свой смартфон программное обеспечение для удаленного администрирования устройства. При помощи этого ПО злоумышленники, выдавая себя за клиента, осуществляют различные финансовые операции.

Чтобы не стать жертвой мошенников и избежать негативных последствий, Вураско рекомендует не доверять никому, кто звонит от имени банка, и в случае возникновения вопросов или подозрений обращаться напрямую в организацию.

Важно не устанавливать никакие приложения, особенно от неизвестных и навязываемых. Рекомендуется также установить антивирусное программное обеспечение.

И самое главное, ни при каких обстоятельствах не следует сообщать по телефону свои логины, пароли или коды из СМС.

Источник: ferra