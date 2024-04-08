Мошенники захватывают аккаунты Госуслуг с помощью фейкового сайта

Специалисты предупреждают о новой схеме мошенничества, связанной с взломом аккаунтов на сайте «Госуслуги».

Мошенники создают фейковые сайты, очень похожие на оригинал, и отправляют пользователям push-уведомления с просьбой подтвердить свои паспортные данные на этом сайте.

Пользователи, доверяя уведомлениям, переходят по ссылке и вводят свои данные, которые мошенники моментально используют для входа на оригинальном сайте «Госуслуг».

Таким образом, мошенники получают полный доступ к аккаунту и могут делать с ним все, что им заблагорассудится.

Чтобы избежать подобного мошенничества, рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам и всегда проверять подлинность сайта «Госуслуг» в браузере или через службу Whois.

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