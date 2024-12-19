Мошенники воспользовались блокировкой Viber и запустили вирусы-трояны

Мошенники начали распространять фишинговые сайты, выдавая себя за «средства обхода блокировок» Viber.

Этот обман стал актуален после того, как Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру в России 13 декабря, сообщил Известиям Игорь Бедеров из T.Hunter.

Согласно данным специалистам, мошенники адаптировались к ситуации и теперь используют вирусы-трояны и фишинг, предлагая установить «безопасную версию Viber» или удалить данные с аккаунтов.

В интернете уже появились баннеры, рекламирующие «обход блокировок», а в магазинах приложений могут появиться поддельные версии Viber.

Популярность Viber среди мошенников объясняется широким кругом потенциальных жертв и простотой угона аккаунтов.

Злоумышленники успешно обходят системы защиты, что позволяет им долго взаимодействовать с жертвами. Кроме того, в Viber сложнее подать жалобу на спам и мошеннические звонки.