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Мошенники воспользовались блокировкой Viber и запустили вирусы-трояны

Автор На чтение 1 мин Просмотров 37 Опубликовано

Мошенники начали распространять фишинговые сайты, выдавая себя за «средства обхода блокировок» Viber.

Этот обман стал актуален после того, как Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру в России 13 декабря, сообщил Известиям  Игорь Бедеров из T.Hunter.

Согласно данным специалистам, мошенники адаптировались к ситуации и теперь используют вирусы-трояны и фишинг, предлагая установить «безопасную версию Viber» или удалить данные с аккаунтов.

В интернете уже появились баннеры, рекламирующие «обход блокировок», а в магазинах приложений могут появиться поддельные версии Viber.

Популярность Viber среди мошенников объясняется широким кругом потенциальных жертв и простотой угона аккаунтов.

Злоумышленники успешно обходят системы защиты, что позволяет им долго взаимодействовать с жертвами. Кроме того, в Viber сложнее подать жалобу на спам и мошеннические звонки.

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