Мошенники ведут охоту на аккаунты родителей школьников — МВД

Сотрудники Управления МВД по борьбе с мошенничеством выявили новый метод обмана, нацеленный на получение доступа к личным кабинетам граждан на портале «Госуслуги». Злоумышленники используют электронные школьные журналы для связи с родителями школьников.

Мошенники представляются сотрудниками образовательных учреждений и сообщают о необходимости обновления электронного журнала или актуализации данных о детях. Для повышения доверия они используют реальные данные школьных работников и технологии дипфейка. В ходе разговора они просят у родителей код из SMS, который потом используется для доступа к аккаунтам на «Госуслугах».

Представители платформы «Сферум» подчеркнули, что все обновления происходят автоматически и не требуют участия посторонних лиц, а коды подтверждения для этих обновлений не нужны. МВД России призывает граждан быть осторожными и не сообщать коды, если они поступают от незнакомцев.