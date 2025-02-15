Главная » Новости

Смартфоны россиян заражают вирусным приложением для поиска пропавших на СВО

Автор На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

Хакеры заразили свыше 4 тысяч смартфонов россиян вредоносной программой для Android, которая позволяет списывать деньги со счетов пользователей. Атака была направлена на родственников пропавших участников специальной военной операции, сообщили РИА Новости в компании F.A.C.C.T.

По данным специалистов, преступная группа использует тему поиска пропавших для кражи денег. Они распространяют вредоносное ПО под видом приложения для поиска пропавших на СВО. Злоумышленники действуют с конца января и применяют три основных сценария для вовлечения жертв.

Первый сценарий включает поиск жертв в социальных сетях и чатах, связанных с поиском пропавших. Если пользователь оставляет объявление, ему отправляют ссылку на Telegram-канал с информацией о фейковом приложении.

Второй способ — распространение вредоносной программы под видом архива с фотографиями через угнанные Telegram-аккаунты. Третий сценарий предполагает использование фейкового женского аккаунта на сайтах знакомств, который переводит общение в Telegram и отправляет файл с расширением .apk.

После установки программа получает контроль над устройством и передаёт злоумышленникам информацию о банковских приложениях и данных о счетах. 5 февраля стало самым активным днем, когда фейковое приложение было установлено на 1055 устройств.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.