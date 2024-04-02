Мошенники в РФ стали пользоваться ситуацией с удалением банковских приложений

Многие приложения российских банков были удалены из популярных мобильных магазинов App Store и Google Play из-за санкций. Однако, мошенники не упустили возможности использовать эту ситуацию в свою пользу и разработали новую схему обмана.

Аферисты представляются сотрудниками кредитных организаций и подходят к пассажирам в аэропортах, предлагая им оформить кредитную карту по новой акции. Однако, как только они узнают, что у потенциальной жертвы устаревшая версия мобильного банка, они рекомендуют ее обновить, предлагая специальную ссылку.

Опасность заключается в том, что при скачивании приложения на смартфон загружается фишинговое приложение, которое записывает и повторяет все действия пользователя. Если пользователь вводит свой логин и пароль, эти данные автоматически попадают на сервер злоумышленников.

Позднее, когда жертва находится в полете, мошенники, выдавая себя за сотрудников банка, входят в реальное мобильное приложение банка и крадут деньги, перехватывая смс-подтверждение для входа, снова используя фишинг.

Чтобы обезопасить себя от таких аферистов, следует придерживаться нескольких рекомендаций. Во-первых, не скачивайте никакие мобильные приложения по рекомендации незнакомых людей.

Во-вторых, всегда обновляйте мобильное приложение банка, если новая версия доступна в официальных магазинах приложений. И, наконец, если приложение перестало работать, рекомендуется обратиться в отделение кредитной организации, где сотрудники помогут установить онлайн-версию банка и предоставят необходимую помощь.