Главная » Новости

Мошенники в РФ стали использовать дипфейки для обмана на сайтах знакомств

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Мошенники обновили свою схему Fake Date, используя искусственный интеллект для более эффективного вымогательства денег.

Эксперты изданию «Известия» сообщили, что злоумышленники теперь создают реалистичных персонажей для видеозвонков, которые могут вести диалог, как живые люди.

С помощью анализа информации из социальных сетей мошенники разрабатывают правдоподобные сценарии обмана. Зафиксировано уже десять случаев, когда ущерб превысил 1 миллион рублей.

Прогнозируется, что в 2025 году схемы станут ещё более сложными благодаря нейросетям, позволяющим анализировать множество профилей в поисках уязвимых пользователей.

Также мошенники начали использовать ИИ-помощников для быстрого создания запрещённого контента, что снижает затраты и избавляет от необходимости привлекать реальных людей.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.