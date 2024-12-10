Мошенники в РФ придумали схему обмана под видом предоплаты услуг

Злоумышленники обновили свои мошеннические схемы, предупреждают эксперты «Лаборатории Касперского». Они рассылают сообщения с предложениями о предоплаченных заказах на работу через мессенджеры, чтобы выманить деньги у пользователей.

Мошенники создают фальшивые страницы, которые выглядят как популярные сервисы для поиска специалистов. Пользователям предлагают заказы на услуги, такие как транскрибация аудио, с авансом до 12 тысяч рублей. Чтобы получить деньги, жертвы должны ввести данные своей банковской карты и код из СМС, после чего мошенники пытаются получить доступ к их онлайн-банкам.

Если карта недействительна, пользователи перенаправляются на страницу, где их просят перевести аванс самостоятельно. Это должно насторожить, так как деньги должны получать исполнители, а не заказчики.

Эксперты рекомендуют общаться через встроенные мессенджеры платформ, быть осторожными с подозрительными ссылками, не вводить коды на сомнительных сайтах, включать двухфакторную аутентификацию и использовать надежные антивирусные программы.