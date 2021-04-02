Мошенники в Китае два года обманывали государственную систему проверки личности с помощью фото

Несмотря на все защиты систему распознавания лиц удалось обманут достаточно простым способом.

Причем это было сделано много раз, что доказывает, что государственная система распознавания лиц в Китае достаточно уязвима.

Двое жителей Китая смогли найти способ обойти систему проверки личности налоговой службы.

Для этого они на «черном» рынке покупали фото и данные человека, обрабатывали снимки через дипфейк-технологии и перепрашивали смартфоны, чтобы обойти защиту системы.

Как сообщатся в материале Xinhua, фото и информация приобреталась на «черном» рынке всего $5-$38.

После проводилась обработка фотографии через приложение позволяющие «анимировать» фотоизображение.

В итоге фото превращалось в ролик, в котором человек кивает головой, моргает и открывает рот.

Верификацию на сайте налоговой Китае мошенники проводили через перепрошитые смартфоны, в которых вместо активации фронтальной камеры происходил подмен, и система распознавания лица видела заранее подготовленную анимированную фотографию.

С 2018 года мошенники на обмане системы распознавания лиц смогли заработать 76,2 млн долларов.