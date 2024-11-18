Мошенники уже начали активно продавать поддельные чипы AMD Ryzen 7 9800X3D

На рынке уже появилась масса предложений по продаже процессора Ryzen 7 9800X3D, который вышел недавно, к тому же среди этих предложений оказалось немало фейковых.

В частности, на онлайн-платформах стали предлагать поддельные процессоры, на что обратил внимание портал Tech4Gamers, где рекомендуют обращаться за покупкой только в официальные магазины.

В одном из постов на Reddit сообщается, что мошенники предлагают Ryzen 7 9800X3D на разных онлайн-платформах. Поддельные процессоры часто поставляются без логотипа Ryzen и серийного номера, а упаковка выглядит светлее оригинальной.

Один из покупателей подтвердил, что многие независимые продавцы на Facebook, eBay и TikTok продают только теплораспределители в поддельных коробках.

Если вы рассматриваете покупку у частного продавца, обратите внимание на цвет упаковки: оригинальная коробка должна быть темнее. Также проверьте наличие логотипа Ryzen и серийного номера на чипе, чтобы они совпадали с номером на коробке.

Кроме того, мошенники, похоже, используют старые коробки, так как новые Ryzen 9800X3D поставляются в прямоугольной упаковке, а не в квадратной.