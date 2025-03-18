Мошенники угоняют аккаунты Telegram под видом вакансий

Мошенники начали угонять аккаунты Telegram, выдавая себя за рекрутеров, предлагающих заполнение резюме. После угона они рассылают сообщения контактам жертвы с предложением пройти опрос от имени партии «Единая Россия», за что обещают деньги.

Для участия в опросе пользователям предлагают скачать фейковое приложение с Android-трояном, что позволяет злоумышленникам получить доступ к банковским счетам.

Схема была зафиксирована впервые, и с 20 февраля по 15 марта 770 пользователей стали жертвами, потеряв 6 миллионов рублей. Мошенники размещают объявления о высокооплачиваемых вакансиях на различных платформах и переходят на общение в WhatsApp или Telegram, чтобы завоевать доверие.

После получения номера телефона жертвы мошенники предлагают заполнить резюме на поддельном сайте и авторизоваться через Telegram. После этого аккаунт уходит к злоумышленникам, и начинается массовая рассылка сообщений с предложением пройти опрос за 5 000 рублей. При переходе по ссылке пользователи попадают на фальшивый Google Play, где скачивают вредоносное приложение.

Приложение запрашивает доступ к контактам и смс, а затем перенаправляет на страницу для ввода личных данных. Получив эти сведения, мошенники могут списывать деньги с банковских счетов, перехватывая смс для подтверждения переводов.