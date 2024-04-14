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Мошенники у россиян под видом врачей выманивают деньги

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Существует новая схема мошенничества, связанная с телефонными звонками, в которых мошенники выдают себя за врачей. Они заранее собирают информацию о людях, используя утечки данных из медицинских учреждений. Во время звонка они могут уточнить, какие анализы были сданы или представиться врачом, который проводил консультацию.

Как это происходит? Жертве звонит «врач» и сообщает о неблагоприятных результатах анализов, подчеркивая необходимость немедленного лечения. Затем появляется предложение записаться на программу лечения, в которой, разумеется, количество свободных мест ограничено. Для «бронирования места» требуется перевести определенную сумму денег.

Помните о важности обеспечения безопасности и не паникуйте. Если вы подозреваете, что попались на уловку мошенников, лучше сбросьте звонок и перезвоните для уточнения информации самостоятельно.

Источник: telegram

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