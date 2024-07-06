Мошенники стали звонить россиянам от имени Пенсионного фонда

Сбербанк сообщил о растущей активности мошенников, которые звонят от имени сотрудников Пенсионного фонда в попытках получить пароль из SMS для доступа к личному кабинету на портале «Госуслуги».

Затем злоумышленники используют эти данные для оформления кредитов на веб-сайтах микрофинансовых организаций. Кредитная организация сообщила об этом через свою пресс-службу.

Хотя такая схема не нова, наблюдается увеличение мошеннической деятельности под прикрытием «Звонка от пенсионного фонда». Обычно звонки поступают в основном к пожилым людям.

Мошенники обычно звонят потенциальным жертвам и сообщают о необходимости внести корректировки в расчет пенсии из-за ошибки в данных.

Человеку предлагается прийти в центральный офис Пенсионного фонда, предварительно записавшись на определенную дату и время. Запись, как утверждают мошенники, осуществляется через электронную очередь на портале «Госуслуги».

Затем злоумышленники заходят на портал, и потенциальной жертве приходит SMS с кодом для подтверждения доступа.

Мошенники просят жертву назвать цифры из сообщения. Если человек предоставляет эти данные, злоумышленники получают доступ к личному кабинету жертвы.

После этого злоумышленники регистрируются на веб-сайтах микрофинансовых организаций от имени жертвы, используя функцию «Войти с помощью госуслуг».

Затем они оформляют кредит, полученные деньги быстро снимают, а жертва становится обязанной выплачивать долговые обязательства.