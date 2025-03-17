Главная » Новости

Мошенники стали записывать голоса россиян для дальнейшей кражи денег 

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

МВД России сообщило о новой схеме мошенничества, когда злоумышленники звонят людям по видеосвязи с целью записать их голос и другие биометрические данные. Эти данные потом могут использоваться для хищения денег из банковских счетов.

Мошенники могут представляться операторами связи, предлагать товары или проводить опросы. Они задают вопросы, на которые жертва отвечает, и пытаются получить запись слова «да», которое будет использовано для подтверждения согласия на списание средств.

В связи с этим МВД призывает быть осторожными при получении звонков с неизвестных номеров. Если такой звонок состоялся, лучше избегать произнесения ключевых фраз и немедленно завершать разговор.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.