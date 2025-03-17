Мошенники стали записывать голоса россиян для дальнейшей кражи денег 

МВД России сообщило о новой схеме мошенничества, когда злоумышленники звонят людям по видеосвязи с целью записать их голос и другие биометрические данные. Эти данные потом могут использоваться для хищения денег из банковских счетов.

Мошенники могут представляться операторами связи, предлагать товары или проводить опросы. Они задают вопросы, на которые жертва отвечает, и пытаются получить запись слова «да», которое будет использовано для подтверждения согласия на списание средств.

В связи с этим МВД призывает быть осторожными при получении звонков с неизвестных номеров. Если такой звонок состоялся, лучше избегать произнесения ключевых фраз и немедленно завершать разговор.