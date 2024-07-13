Мошенники стали успешно использовать Telegram для взлома устройств с Android

Взлом Android-смартфонов через Telegram стал возможен путем отправки видеофайлов.

Когда пользователь получает такое видео, оно на самом деле является скрытым приложением (APK-файлом). Если пользователь неосторожно соглашается на все требования вредоносной программы, злоумышленники получают полный удаленный доступ к его смартфону.

Однако, чтобы попасть в эту ловушку, нужно выполнить несколько шагов. Система предупреждает пользователя о возможной установке приложения из неавторизованного источника, и ему нужно вручную разрешить Telegram устанавливать сторонние программы.

Затем пользователю придется подтвердить установку вредоносного приложения. На этом этапе невнимательный пользователь обычно задумывается о безопасности и возможных угрозах.

Чтобы защитить свои данные, важно не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам и избегать установки приложений в обход официального магазина Play Store.

Если все три шага были выполнены, хакеры получают полный контроль над устройством и доступ к файловой системе. Возможно, в такой ситуации можно попытаться ограничить передачу данных злоумышленникам, извлекая SIM-карту и отключая домашний Wi-Fi.

Также можно попытаться удалить вредоносное ПО в безопасном режиме. Однако лучше не доводить ситуацию до такого этапа, так как опытным злоумышленникам потребуется немного времени для кражи личных данных.

Основными целями злоумышленников обычно являются банковские приложения и аккаунты в социальных сетях. Важно всегда тщательно проверять файлы, отправленные третьими лицами, особенно если они являются приложениями.

В будущем могут появиться и другие эксплойты, способные обходить защитные механизмы старых версий Android и взламывать устройства в один или два клика пользователя.

Источник: hi-tech.mail.ru.