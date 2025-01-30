Главная » Новости

Мошенники стали рассылать россиянам фейковые штрафы

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Граждане получают поддельные письма от различных ведомств, в которых им сообщают о задолженностях и угрожают штрафами и арестом имущества за неуплату.

В таких уведомлениях указывается конкретная сумма задолженности и предоставляется QR-код или ссылка для оплаты через Систему быстрых платежей (СБП).

Некоторые мошенники также предлагают скидки, действующие только при определённых условиях.

Специалисты рекомендуют проверять информацию о штрафах исключительно через официальные сервисы, такие как Госуслуги и Федеральная налоговая служба (ФНС).

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.