Мошенники стали рассылать россиянам фейковые штрафы

Граждане получают поддельные письма от различных ведомств, в которых им сообщают о задолженностях и угрожают штрафами и арестом имущества за неуплату.

В таких уведомлениях указывается конкретная сумма задолженности и предоставляется QR-код или ссылка для оплаты через Систему быстрых платежей (СБП).

Некоторые мошенники также предлагают скидки, действующие только при определённых условиях.

Специалисты рекомендуют проверять информацию о штрафах исключительно через официальные сервисы, такие как Госуслуги и Федеральная налоговая служба (ФНС).