Главная » Новости

Мошенники стали рассылать фейки о возбуждении уголовных дел против физических лиц

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Вектор мошеннических схем изменился: теперь фальшивые документы о возбуждении уголовных дел поступают не только на корпоративные почты, но и в личные аккаунты граждан.

Эксперты проекта «Антимошенник» РАНХиГС сообщили о росте таких рассылок в России. В полученных сообщениях прикладываются поддельные «сканы» постановлений о возбуждении уголовных дел, якобы за дискредитацию Вооруженных сил РФ, распространение ложной информации или финансирование ВСУ.

Важно помнить, что даже если в документе указаны ваши личные данные, не стоит им доверять. Правоохранительные органы никогда не уведомляют о возбуждении уголовных дел через электронную почту или мессенджеры.

Если вы получили подобное сообщение, игнорируйте его, не открывайте вложения, не переходите по ссылкам и не общайтесь с мошенниками.

Поддельный документ с вашими данными может свидетельствовать о том, что они утекли в сеть. Рекомендуется сменить пароли на всех важных сервисах и активировать двухфакторную аутентификацию в мессенджерах и банковских приложениях.

источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.