Мошенники стали рассылать фейки о возбуждении уголовных дел против физических лиц

Вектор мошеннических схем изменился: теперь фальшивые документы о возбуждении уголовных дел поступают не только на корпоративные почты, но и в личные аккаунты граждан.

Эксперты проекта «Антимошенник» РАНХиГС сообщили о росте таких рассылок в России. В полученных сообщениях прикладываются поддельные «сканы» постановлений о возбуждении уголовных дел, якобы за дискредитацию Вооруженных сил РФ, распространение ложной информации или финансирование ВСУ.

Важно помнить, что даже если в документе указаны ваши личные данные, не стоит им доверять. Правоохранительные органы никогда не уведомляют о возбуждении уголовных дел через электронную почту или мессенджеры.

Если вы получили подобное сообщение, игнорируйте его, не открывайте вложения, не переходите по ссылкам и не общайтесь с мошенниками.

Поддельный документ с вашими данными может свидетельствовать о том, что они утекли в сеть. Рекомендуется сменить пароли на всех важных сервисах и активировать двухфакторную аутентификацию в мессенджерах и банковских приложениях.

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